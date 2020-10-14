Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сыграют Италия и Нидерланды.

Первая группа дивизиона А Лиги наций УЕФА огорчила в третьем туре всех, кто решил наблюдать за противостоянием в данном квартете — ни одного забитого мяча за два сыгранных поединка. Однако в последний выделенный для международных баталий на уровне сборных день в октябре 2020-го года национальные команды Италии и Нидерландов постараются сгладить собственные упущения образца прошлых матчей.

Тренерский штаб "оранжевых" оказался более радикальным в своих изменениях стартового состава: у Нидерландов освежились фланги атаки, где в предстоящей игре сыграют Вейналдум и Депай, а Блинда с левого фланга обороны "подняли" в линию полузащиты, где ему компанию составят ван де Беек и Френки де Йонг. В это же время, Аке сыграет на месте Блинда, а Хатебур заменить Думфриса на противоположной стороне поля.

Изменения в "старте" от Манчини коснулись только линии защиты, где произошла очередная ротация в между Кьеллини и Ачерби, а также обновилась пара фланговых игроков: с первых минут матч начнут Д’Амброзио и Спинаццола.

Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Верратти, Жоржиньо, Барелла — Кьеза, Иммобиле, Пеллегрини.

Запасные: Сиригу, Краньо, Манчини, Капуто, Берарди, Кин, Сенси, Бираги, Ачерби, Флоренци, Локателли, Эль Шаарави.



Нидерланды: Силлессен — Хатебур, де Врей, ван Дейк, Аке — ван де Беек, Ф. де Йонг, Блинд — Вейналдум, Л. де Йонг, Депай.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Бергхейс, Бабель, Промес, Вейндал, Копмейнерс, Мален, Строотман, Стенгс, Думфрис.



Матч Италия — Нидерланды начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.