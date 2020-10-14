Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура Лиги наций между сборными Хорватии и Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил оставить основного нападающего Оливье Жиру в запасе в матче против Хорватии. Его место в атаке займет Антони Мартиаль. Кроме того, номинальный левый защитник Ферлан Менди сыграет на правом фланге обороны.

Хорватия: Ливакович — Уремович, Ловрен, Вида, Баришич — Бадель, Модрич — Пашалич, Влашич, Перишич — Петкович

Запасные: Грбич, Слуга, Чалета-Цар, Брекало, Ковачич, Крамарич, Чолак, Будимир, Брадарич, Рог, Оршич, Мелняк

Франция: Льорис — Менди, Варан, Ленгле, Динь — Толиссо, Нзонзи, Рабио — Гризманн — Мбаппе, Мартиаль

Запасные: Манданда, Меньян, Павар, Кимпембе, Погба, Жиру, Коман, Ауар, Камавинга, Зума, Эрнандес, Бен Йеддер

Матч Хорватия — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.