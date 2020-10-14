Лига наций

Гарри Магуайр заработал красную карточку еще в первом тайме.

В рамках четвертого тура элитного дивизиона Лиги наций Англия сошлась в домашнем противостоянии против Дании.

Будучи фаворитом, англичане оказались в непростой ситуации, когда защитник Гарри Магуайр на 31-й минуте заработал второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

Спустя несколько минут уже Кайл Уокер сфолил в собственной штрафной, после чего Кристиан Эриксен успешно реализовал пенальти и вывел датчан вперед. Больше команды в этом матче не забивали, а финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Дании.

Англия — Дания 0:1

Гол: Эриксен, 35 (пен.)

Англия: Пикфорд, Джеймс, Уокер, Коуди, Мэйтленд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филлипс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Рашфорд (Кэлверт-Льюин, 72).

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Дилэйни, Эриксен, Сков (Мэле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брэйтуэйт (Вестергор, 74).

Предупреждения: Магуайр, Хендерсон, Филлипс — Кристенсен, Хейбьерг.

Удаление: Магуайр, 31.