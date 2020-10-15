Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Италия — Нидерланды, Getty Images
15 октября 2020, 00:41
В поединке элитного дивизиона Лиги наций сборная Италии сыграла вничью с Нидерландами.
Еще в первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами, однако в конечном итоге выявить сильнейшего им не удалось.
Смотрите видео голов и обзор матча Италия — Нидерланды:
Италия — Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини, 16 — ван де Беек, 25
Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Верратти (Локателли, 56), Жоржиньо, Барелла — Кьеза (Кин, 56), Иммобиле, Пеллегрини (Флоренци, 72).
Нидерланды: Силлессен — де Врей, ван Дейк, Аке — Хатебур, ван де Беек, Ф. де Йонг, Блинд (Велтман, 76) — Вейналдум, Л. де Йонг, Депай (Бабел, 90+2).
Предупреждения: Верратти, Д’Амброзио, Кин.