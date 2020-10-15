Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

В поединке элитного дивизиона Лиги наций сборная Франции сумела добыть гостевую победу над Хорватией с минимальным преимуществом в счете.

Несмотря на то, что хорваты создали большее количество моментов и выглядели более опасными в атаке, особенно во втором тайме, гол Килиана Мбаппе в конце встречи принес сборной Франции очередные три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия — Франция:

Хорватия — Франция 1:2

Голы: Влашич, 64 — Гризманн, 8, Мбаппе, 79

Хорватия: Ливакович — Уремович, Ловрен, Вида, Баришич — Бадель (Ковачич, 46), Модрич — Пашалич (Брекало, 46), Влашич (Крамарич, 80), Перишич (Брадарич, 78) — Петкович (Будимир, 61)

Франция: Льорис — Менди, Варан, Ленгле, Динь (Эрнандес, 83) — Толиссо (Камавинга, 63), Нзонзи, Рабио (Погба, 74) — Гризманн (Жиру, 83) — Мбаппе, Мартиаль (Коман, 63)

Предупреждения: Влашич, Уремович, Ловрен — Динь, Погба