Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

В четвертом туре элитного дивизиона Лиги наций Португалия принимала на своем поле сборную Швеции.

Отсутствие Криштиану Роналду не помешало португальцам добыть разгромную победу в этом матче со счетом 3:0. Взятием ворот отличился Бернарду Силва, а также дубль на своей счет записал Диогу Жота.

Смотрите видео голов и обзор матча Португалия — Швеция:

Португалия — Швеция 3:0

Голы: Бернарду Силва, 21, Диогу Жота, 44, 72

Португалия: Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Бернарду Силва (Андре Силва, 75), Данилу Перейра, Диогу Жота (Рафа Силва, 88), Вильям Карвалью (Моутинью, 80), Жоау Феликс (Поденсе, 75), Бруну Фернандеш (Саншеш, 88), Геррейру.

Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг (Йоханссон, 54), Янссон, Классон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски (Ларссон, 88), Квайсон (Исак, 62), Берг (Ольссон, 88).

Предупреждения: Диогу Жота, Бруну Фернандеш — Экдаль, Ольссон, Янссон, Берг.