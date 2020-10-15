Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Лиги наций.
Алессандро Шепф, Getty Images
15 октября 2020, 07:20
Будущий соперник сборной Украины на Евро-2020, которое состоится летом 2021 года, сборная Австрии минимально обыграла Румынию. Единственный матч на 75-й минуте забил Алессандро Шепф после передачи Кристофа Баумгартнера.
Румыния – Австрия 0:1
Гол: Шепф, 75.
Австрия: Перван – Лайнер, Драгович, Хинтереггер (Пош, 53), Алаба – Шепф (Ранфтль, 77), Ильзанкер, Баумгартлингер (Гриллич, 77), Баумгартнер – Грегорич (Калайджич, 90), Шлагер.
Предупреждены: Хинтереггер, Баумгартнер, Грегорич, Алаба.