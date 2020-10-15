Лига наций

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Лиги наций.

Исландия в домашнем поединке Лиги наций уступила бельгийцам. На быстрый гол Ромелу Лукаку так же быстро исландцы ответили точным ударом Севарссона, а вот гол форварда Интера на 38-й минуте с пенальти остался без ответа – 1:2.



Исландия – Бельгия 1:2

Голы: Севарссон, 17 – Лукаку, 9, 38 (с пенальти)

Исландия: Рунарссон – Ингасон, Эйофссон, Магнуссон (Траустассон, 86) – Палссон (Херманссон, 82) – Севарссон, Сигурйонссон (Торстейнссон, 69), Бьярнасон, Скуласон – Гудмундссон (Сигпорссон, 81), Бодварссон (Кьяртанссон, 69).

Бельгия: Миньоле – Альдервейрельд, Бойята, Денайер – Менье, Витсель, Тилеманс, Карраско – Троссард (Ванакен, 61), Лукаку, Доку (Кастань, 68).

Предупрежден: Витсель.