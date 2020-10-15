Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Лиги наций.
Роберт ЛЕвандовски, Getty Images
15 октября 2020, 09:21
Сборная Польши разгромила Боснию и Герцеговину в домашней игре Лиги наций. Роберт Левандовски оформил дубль, а также ассистировал Каролю Линетти – 3:0.
Польша – Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Левандовски, 40, 51, Линетти, 45.
Польша: Щесны – Кендзера (Березински, 72), Глик, Беднарек, Реца – Горальски, Линетти – Йозвяк (Карбовник, 72), Клих (Пентек, 64), Гросицки (Кадзьор, 64) – Левандовски (Милик, 58).
Босния и Герцеговина: Шехич – Ципетич, Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац – Пьянич (Хаджикадунич, 33), Симирот, Хаджахметович (Хайрадинович, 74) – Вишча (Гояк, 58), Джеко (Превляк, 58), Крунич (Милошевич, 73).
Предупреждения: Клих, Беднарек – Пьянич, Колашинац, Хайрадинович.
Удаление: Ахмедходжич, 14.