Лига наций

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Лиги наций.

Сборные Турции и Сербии разошлись миром в четвертом туре Лиги наций. Благодаря голам Милинковича-Савича и Митровича сербы вели 2:0 к 49-й минуте, но удержать преимущество не смогли – за турков отличились Чалханоглу и Туфан.

Турция – Сербия 2:2

Голы: Чалханоглу, 56, Туфан, 75 – Милинкович-Савич, 21, Митрович, 49 (с пенальти)

Турция: Гюнок – Челик, Демираль, Текдемир (Язичи, 76), Калдирим (Мерас, 27) – Туфан, Йокушлу – Ундер (Омюр, 86), Чалханоглу, Караман – Йилмаз.

Сербия: Дмитрович – Миленкович, С. Митрович, Коларов – Лазович, Максимович, Лукич, Ристич (Младенович, 46) – Милинкович-Савич, А. Митрович (Гудель, 74), Дюричич (Влахович, 74).

Предупреждения: Йокушлу, Йилмаз – С. Митрович, Коларов, А. Митрович.

Удаление: Йилмаз, 90+1 (вторая желтая).