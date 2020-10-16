Лига наций

Хавбек поделился мнением о результатах национальной команды.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал успех во встрече с Испанией и подвел итоги выступлений "сине-желтых".

"С Францией конкурировать было трудно, это топ-сборная мира. Мы хотели сыграть компактно, но класс есть класс. В этой игре у нас мало что получилось, тем более что пропустили довольно быстрый гол.

Почувствовал, что можем обыграть Испанию, когда мы забили мяч. Оставалось 15 минут, мы понимали, что все остается в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли. Каждый работал на благо команды, не было такого, что я возьму мяч и буду бегать. Нет, каждый работал на максимуме. Эту победу мы посвящаем нашим болельщикам.

Волнения с испанцами не было. Играл с Сидорчуком, он поддерживал, и было спокойнее, что рядом такой товарищ по команде. Шевченко подсказывал, поддерживал, это тоже очень помогло. Была конкретная установка главного тренера, я думаю, что с ней справился.

Как пережили тяжелый удар от Франции? Прежде всего, благодаря словам главного тренера, которые он подобрал, чтобы мы могли жить дальше и не зацикливаться на проигрыше", – рассказал Шапаренко в интервью официальному сайту УАФ.