Лига наций

Защитник отправится в расположение национальной команды в начале ноября.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польшу на ближайшие ноябрьские матчи.

Как сообщает официальный сайт Польского футбольного союза, главный тренер национальной команды Ежи Бженчек вызвал 28 футболистов.

Кензера вместе с партнерами по команде в ноябре проведет товарищеский матч против сборной Украины (11 ноября), а затем два поединка Лиги наций — с Италией (15 ноября) и Нидерландами (18 ноября).

Отметим, что после четырех сыгранных туров сборная Польши возглавляет первую группу в дивизионе А, имея в своем активе 7 очков.

Ранее сообщалось, что Томаш Кендзера продлил контракт с Динамо на четыре года.