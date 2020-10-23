Защитник отправится в расположение национальной команды в начале ноября.
Томаш Кендзера, ФК Динамо Киев
23 октября 2020, 21:22
Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польшу на ближайшие ноябрьские матчи.
Как сообщает официальный сайт Польского футбольного союза, главный тренер национальной команды Ежи Бженчек вызвал 28 футболистов.
Кензера вместе с партнерами по команде в ноябре проведет товарищеский матч против сборной Украины (11 ноября), а затем два поединка Лиги наций — с Италией (15 ноября) и Нидерландами (18 ноября).
Отметим, что после четырех сыгранных туров сборная Польши возглавляет первую группу в дивизионе А, имея в своем активе 7 очков.
Ранее сообщалось, что Томаш Кендзера продлил контракт с Динамо на четыре года.