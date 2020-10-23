Украина

Защитник продолжит выступать за киевлян.

Официальный сайт Динамо сообщает, что крайний защитник команды Томаш Кендзера продлил контракт до 2024 года.

В украинском чемпионате польский футболист дебютировал 27 июля 2017-го года в матче третьего тура против львовских Карпат. Отметим, что для Томаша Динамо стало первым иностранным клубом.

"У Кендзеры заканчивался контракт летом следующего года, и мы продлили соглашение. Томаш – это один из наших ведущих футболистов, опытный исполнитель, игрок национальной сборной Польши. Самое приятное, что инициатива исходила обоюдно и от меня, и от него.

Мы очень быстро договорились и подписали четырехлетнее соглашение без каких-либо проволочек. Желаю ему всяческих успехов, чтобы он прогрессировал и приносил пользу киевскому Динамо", — сказал президент Динамо Игорь Суркис.

Ранее свое мнение о будущем в команде высказал нападающий Динамо Артем Беседин.