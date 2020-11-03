Лига наций

Специалиста на время отстранили от игр.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отстранен от работы в команде на ближайшие три матча. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, специалиста арестовали по подозрению в избиении бывшей девушки, а после отпустили под залог. Сам Гиггз обвинения в свой адрес всячески отрицает.

Однако Футбольная ассоциация Уэльса приняла решение заменить Гиггза на матчи против США (12 ноября), Ирландии (15 ноября) и Финляндии (18 ноября) помощником Райана Робертом Пейджем.

Состав сборной Уэльса на матчи будет объявлен пятого ноября.