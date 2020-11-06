Лига наций

В список вошли 29 футболистов.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил заявку команды на поединки Лиги Наций против Украины и Испании. Об этом сообщает Instagram немецкого футбольного союза.

В список попали 29 футболистов. Среди них оказалось два дебютанта — защитники Феликс Одуохай (Аугсбург) и Филипп Макс (ПСВ).

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Бернд Лено (Арсенал), Кевин Трапп (Айнтрахт), Оливер Бауманн (Хоффенхайм).

Защитники: Робин Госенс (Аталанта), Матиас Гинтер (Боруссия М.), Марсель Хальстенберг (Лейпциг), Бенжамен Хенрикс (Лейпциг), Тило Керер (ПСЖ), Робин Кох (Лидс), Филипп Макс (ПСВ), Антонио Рюдигер (Челси), Нико Шульц (Боруссия Д.), Джонатан Та (Байер), Никлас Штарк (Герта), Феликс Одуохай (Аугсбург).

Полузащитники: Йозуа Киммих (Бавария), Махмуд Дахуд (Боруссия Д.), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Йонас Хофманн (Боруссия М.), Тони Кроос (Реал), Серж Гнабри (Бавария), Юлиан Брандт (Боруссия Д.), Надием Амири (Байер), Флориан Нойхаус (Боруссия М.), Лерой Сане (Бавария).

Нападающие: Тимо Вернер (Челси), Лука Вальдшмидт (Бенфика).

Отметим, матч Германия — Украина состоится 14 ноября в Лейпциге на РБ Арене. Начало встречи — в 21:45.