Лига наций

Луис Энрике вернул в сборную Альваро Морату.

Официальный сайт Королевской федерации футбола Испании опубликовал заявку команды на ближайшие матчи Лиги наций.

Главный тренер команды Луис Энрике вызвал в стан команды 25 футболистов. Примечательно, что в состав "фурии рохи" вернулись Коке, Альваро Мората и Маркос Льоренте.

Вратари: Кепа, Давид Де Хеа, Унаи Симон.

Защитники: Серхи Роберто, Хесус Навас, Серхио Рамос, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Иньиго Мартинес, Гайа, Серхио Регилон.

Полузащитники: Родри, Серхио Бускетс, Фабиан Руис, Серхио Каналес, Микель Мерино, Коке, Маркос Льоренте.

Нападающие: Адама Траоре, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Жерар Морено, Альваро Мората, Ансу Фати, Микель Оярасабаль

Напомним, 14-го ноября испанцы на выезде сыграют со Швейцарией, а 17-го примут в родных стенах Германию.

Ранее заявку национальной команды огласил менеджер сборной Германии Йоахим Лев.