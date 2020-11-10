Лига наций

Испанский нападающий туринского Ювентуса дал интервью перед матчами своей национальной сборной.

Наставник "Фурии роха" Луис Энрике накануне очередной порции матчей своих подопечных огласил заявку на ноябрьский сбор национальной команды Испании, в которой нашлось место для нападающего туринского Ювентуса Альваро Мораты.

Футболист не скрывал положительных эмоций от данного приглашения в интервью ресурсам El Partidazo de COPE и Radio MARCA, как сообщает Football Espana. "Приход в национальную сборную — цель любого игрока, — заявил Мората, — Мне было больно смотреть матчи по телевизору, хотя его много работал для своего возвращения. Одна из немногих вещей, которые мне не хватает, — это победы с Испанией".

Текущая форма нападающего в матчах за свой клуб в этом сезоне позволяет ему уверенно смотреть в сторону победы в конкуренции за позицию форварда в основном составе. Альваро сыграл 8 матчей на всех фронтах за Юве с начала футбольного года (653 минуты), в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Однако нападающего, в первую очередь, журналист спросил о раннем периоде карьеры на родине. "У вас всегда есть команда, за которую вы болели, когда вы были маленькими, — начал свой ответ Мората, — я всегда был за Атлетико. Я хочу, чтобы все знали — я благодарен Атлетико за свою карьеру. У меня очень хорошие отношения с Чоло (Диего Симеоне, главный тренер Атлетико Мадрид — ред.), и я желаю ему всего наилучшего — никогда не знаешь, встретимся ли мы снова. Не знаю, надену ли я когда-нибудь снова футболку этого клуба".

"Я надеюсь, что Атлетико сможет выиграть чемпионат. Им нужно бороться за это. Они играют очень хорошо. Я считаю, что они лучше Мадрида и Барсы", — заявил нападающий.

Промежуточным этапом карьеры между "матрасниками" и мадридским Реалом у Мораты был Хетафе, которому игрок остается верен до сих пор: "Я хотел бы, чтобы последняя футболка, которую я буду носить, была в цветах Хетафе. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба и его командой. Я думаю, что благодаря им я стал тем игроком, которым являюсь".

На счету Мораты уже есть 17 голов в 33-х матчах на сборную Испании, за которую он дебютировал в 2014-м году, а первым международным форумом для него стал чемпионат Европы-2016 во Франции.

Сборную Испании в ноябре ожидают гостевой товарищеский поединок против Нидерландов (11 ноября), а также два матча Лиги наций УЕФА: в гостях у Швейцарии (14 ноября) и дома против Германии (17 ноября). Напомним, что "Фурия роха" входит в состав квартета, в котором также участвует сборная Украины, и возглавляет его после четырех сыгранных туров.