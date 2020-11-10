Испанский нападающий туринского Ювентуса дал интервью перед матчами своей национальной сборной.
Альваро Мората, Getty Images
10 ноября 2020, 11:38
Наставник "Фурии роха" Луис Энрике накануне очередной порции матчей своих подопечных огласил заявку на ноябрьский сбор национальной команды Испании, в которой нашлось место для нападающего туринского Ювентуса Альваро Мораты.
Футболист не скрывал положительных эмоций от данного приглашения в интервью ресурсам El Partidazo de COPE и Radio MARCA, как сообщает Football Espana. "Приход в национальную сборную — цель любого игрока, — заявил Мората, — Мне было больно смотреть матчи по телевизору, хотя его много работал для своего возвращения. Одна из немногих вещей, которые мне не хватает, — это победы с Испанией".
Текущая форма нападающего в матчах за свой клуб в этом сезоне позволяет ему уверенно смотреть в сторону победы в конкуренции за позицию форварда в основном составе. Альваро сыграл 8 матчей на всех фронтах за Юве с начала футбольного года (653 минуты), в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Однако нападающего, в первую очередь, журналист спросил о раннем периоде карьеры на родине. "У вас всегда есть команда, за которую вы болели, когда вы были маленькими, — начал свой ответ Мората, — я всегда был за Атлетико. Я хочу, чтобы все знали — я благодарен Атлетико за свою карьеру. У меня очень хорошие отношения с Чоло (Диего Симеоне, главный тренер Атлетико Мадрид — ред.), и я желаю ему всего наилучшего — никогда не знаешь, встретимся ли мы снова. Не знаю, надену ли я когда-нибудь снова футболку этого клуба".
"Я надеюсь, что Атлетико сможет выиграть чемпионат. Им нужно бороться за это. Они играют очень хорошо. Я считаю, что они лучше Мадрида и Барсы", — заявил нападающий.
Промежуточным этапом карьеры между "матрасниками" и мадридским Реалом у Мораты был Хетафе, которому игрок остается верен до сих пор: "Я хотел бы, чтобы последняя футболка, которую я буду носить, была в цветах Хетафе. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба и его командой. Я думаю, что благодаря им я стал тем игроком, которым являюсь".
На счету Мораты уже есть 17 голов в 33-х матчах на сборную Испании, за которую он дебютировал в 2014-м году, а первым международным форумом для него стал чемпионат Европы-2016 во Франции.
Сборную Испании в ноябре ожидают гостевой товарищеский поединок против Нидерландов (11 ноября), а также два матча Лиги наций УЕФА: в гостях у Швейцарии (14 ноября) и дома против Германии (17 ноября). Напомним, что "Фурия роха" входит в состав квартета, в котором также участвует сборная Украины, и возглавляет его после четырех сыгранных туров.