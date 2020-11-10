Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между национальными командами.

В рамках пятого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины проведет гостевой поединок против сборной Германии, который состоится в субботу, 14 ноября в Лейпциге, на стадионе РБ Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В последний раз команды играли между собой 10 октября 2020 года в Киеве. Тогда победа досталась подопечным Йоахима Лева с минимальным преимуществом в счете (1:2), однако по итогам четырех проведенных матчей обе команды набрали по шесть очков.

Сможет ли сборная Украины взять реванш у национальной команды Германии за прошлое поражение в Киеве? Об этом станет известно после их ответного поединка, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.