Лига наций

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.

В рамках пятого тура Лиги наций сборная Португалии сыграет против сборной Франции.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — сборная Португалии. На победу этой команды можно поставить с коэффициентом 2,65.

На то, что поединок завершиться вничью коэффициент 3,15, а победа Франции, по мнению букмекеров, маловероятна — 2,75.

Поединок Португалии - Франция состоится в субботу, 14-го ноября. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.