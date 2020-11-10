Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о предстоящем контрольном матче с национальной командой Польши.

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против Польши в рамках подготовки к предстоящим матчам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Швейцарии. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от спарринга с польской командой.

"Я в первую очередь рад, что мы играем со сборной Польши. Великолепные игроки, великолепная команда и мы рады завтра сыграть с ними. Хотя время не самое лучшее из-за COVID-19, но мы будем давать возможность кому-то проявить себя".

"У нас есть костяк команды, который все время дополняется, есть конкуренция. Эта конкуренция она живая, она проявляется на поле. У нас нет основного состава и резервного, у нас игроки, которые отстаивают свое право выходить на поле. Мы не распределяем силы, мы балансируем так команду, чтобы она успешно сыграла три игры – товарищеский матч и две игры в Лиге наций".

"Отсутствие Левандовски? Каждый из нас решает свои определенные задачи. Задача тренера Польши – дать отдохнуть основным игрокам, чтобы они были свежими на основные игры. У меня такая же задача.

Несмотря на это мы постараемся выставить максимально боевые составы на матч, так что игра будет интересная", — заявил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Со сборной Германии украинцы встретятся 14 ноября, а со Швейцарией — 17 ноября.