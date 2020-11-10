Лига наций

Украинский голкипер высказался о предстоящем контрольном матче с национальной командой Польши.

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против Польши в рамках подготовки к предстоящим матчам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Швейцарии. В матче с "желто-синими" отдых получит ключевой форвард польской команды Роберт Левандовски.

"Мы всегда стремимся играть против самых лучших, и себя показать. Поэтому жаль, что Левандовски не будет", — признался украинский голкипер.

Накануне предстоящих матчей расположение сборной Украины посетил бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который незадолго до этого в рамках хэвивейта одолел британца Дерека Чисору.

"Приятно встречать нашего чемпиона, мы рады были видеть его. Я думаю, он также рад. Это какой-то заряд позитива перед тремя играми. Ничего больше", — заявил Андрей Пятов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Со сборной Германии украинцы встретятся 14 ноября, а со Швейцарией — 17 ноября.