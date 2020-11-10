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Форвард получит отдых после матчей за Баварию.

Нападающий сборной Польши Робер Левандовски не сыграет против Украины в товарищеском матче. Об этом сообщил главный тренер поляков Ежи Бженчек.

"Те футболисты, которые играли матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также много играли за свои клубы в национальных чемпионатах, в игре с Украиной получат отдых. Это касается не только Роберта Левандовски".

"Мы будем приводить состав к ротации, и вряд ли кто-то проведет на поле все три матча. В целом, это будет зависеть от состояния здоровья футболистов. Несмотря на это во всех трех поединках мы будем стремиться к победам", — цитирует Бженчека Футбол NEWS.

Отметим, матч Польша — Украина пройдет в среду, 11-го ноября, в Кожуве на стадионе Шленски. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.