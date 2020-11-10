Лига наций

Помимо Роберта Левандовски, с командой Андрея Шевченко не сыграют еще ряд польских игроков.

Польский футбольный союз назвал имела еще трех футболистов, которые не примут участие в тренировочном сборе сборной Польши, проходящего в Катовице в рамках подготовки к товарищескому матчу против Украины и поединкам Лиги наций с Италией и Нидерландами.

Как сообщает официальный сайт PZPN, по решению итальянских властей, все футболисты Фиорентины, включая польского голкипера Бартломея Драговски, отправлены на десятидневный карантин из-за выявленного коронавируса у одного из игроков.

Также в сборную Польши не прибыл защитник Брайтона Михал Карбовник, выступающий на правах аренды за Легию, который неделю назад сдал положительный тест на COVID-19, а вингер Дамиан Кудзиор попросил тренерский штаб остаться в расположении Эйбара.

А вот пополнил состав поляков крайний полузащитник Норвича Пшемыслав Плахета, который первоначально получил вызов в молодежную сборную Польши.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка в можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.