Лига наций

Украинский защитник высказался о предстоящем контрольном матче с национальной командой Польши.

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против Польши в рамках подготовки к предстоящим матчам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Швейцарии. Полузащитник "желто-синих" Евгений Макаренко поделился ожиданиями от встречи с поляками.

"После матча с Францией (1:7) мы пересмотрели отношение к товарищеским играм. Поединок с Польшей — это подготовка к матчам с Германией и Швейцарией".

"Необходимо готовиться от игры к игре, следовать плану, который дает тренерский штаб. Это в любом случае подготовка и хорошая тренировка. Без этого никак", — заявил Макаренко в программе Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка в можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.