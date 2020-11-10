Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка между национальными командами.
Украина - Польша, УАФ
10 ноября 2020, 12:44
Сборная Украины в рамках товарищеского матча на выезде сыграет против Польши.
Отметим, что последний раз сборные встречались на Евро-2016. Тогда победу Польше принес забитый гол Якуба Блащиковского.
Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Польша — Украина, который состоится в среду, 11-го ноября в Кожуве, на стадионе Шленски и начнется в 21:45 по киевскому времени.