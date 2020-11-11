Лига наций

Football.ua анонсирует товарищеский поединок национальных сборных в рамках подготовки к Лиге наций.

В преддверии ноябрьских поединков Лиги наций, которые станут последними для европейских сборных в этом году, Нидерланды и Испания попытаются выявить сильнейшего в рамках товарищеского матча.

Среда, 11 ноября, 21:45. Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Телетрансляция на телеканале Футбол 2.

После ухода с поста главного тренера Нидерландов Рональда Кумана, который возглавил каталонскую Барселону, успехами "оранжевые" похвастаться не могут. С временным наставником Дуайтом Лодевегесом удалось добыть победу над сборной Польши, но затем последовало поражение от Италии. Назначив на постоянной основе Франка де Бура, ситуация не изменилась в лучшую строну. При новом тренерском штабе нидерландцы пока не знают побед, минимально уступив в спарринге Мексике (0:1) и сыграв в нулевые ничьи с Боснией и Герцеговиной и Италией в рамках Лиги наций.

Главный вопрос к Франку Де Буру заключается в том, как он будет справляться с отсутствием ряда ключевых футболистов. Да, в нынешних реалиях эта проблема коснулась, наверное, всех команд без исключений, но неощутимой потеря двух ключевых центрбеков в лице Вирджила Ван Дейка и Маттейса Де Лигта остаться попросту не может. Помимо этого, сборной Нидерландов не смогут помочь голкипер Яспер Силлессен, полузащитник Мартен де Роони и вингер Стивен Бергвейн. С учетом кадровых проблем, в стан "оранжевых" свое возвращение совершили Райан Бабель и Дэви Клаассен.

Что касается сборной Испании, то подопечные Луиса Энрике так же, как и их будущий соперник, на данный момент выглядят на поле весьма неоднозначно и неубедительно. Сборная Украины стала для Фурии Рохи как осенним пиком, так и главным осенним провалом. Разгромив украинцев на своем поле со счетом 4:0, где буквально феерил талантливый вингер Ансу Фати, в Киеве испанцы минимально уступили "желто-синим", несмотря на свое тотальное доминирование. Минимальная победа над сборной Швейцарии также выглядит блекло, особенно если вспоминать ничьи с Германией в Лиге наций и в спарринге с Португалией.

Кадровые проблемы не обошли и сборную Испании. В списке выбывших оказались центральный защитник Диего Льоренте из Лидс Юнайтед и его одноклубник Родриго Морено, полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара, а из последних печальных новостей для Луиса Энрике — травма талантливого вингера Ансу Фати, который будет восстанавливаться в течение следующих четырех месяцев.

Однако главная проблема сборной Испании на сегодняшний день — позиция правого защитника. Хесуса Наваса, заменявшего травмированного Дани Карвахаля, постигла та же участь, поэтому впервые за пять лет свой шанс получил Эктор Бельерин. Впрочем, проявлять себя будут многие новички Фурии Рохи или в нее вернувшиеся: Маркос Льоренте, Фабиан Руис, Коке, Альваро Мората и Иньяго Мартинес.

История противостояний Нидерландов и Испании насчитывает 14 поединков, при этом количество побед у обеих команд одинаковое — 6. Интересно, что последние две встречи завершились в пользу "оранжевых". В 2015 году нидерландцы добыли победу в товарищеском матче со счетом 2:0, а еще годом ранее разгромили испанцев в рамках группового этапа чемпионата мира со счетом 5:1.

По версии букмекеров, явного фаворита в предстоящем противостоянии выделить весьма непросто, но все-таки предпочтение отдают в пользу Испании. Так, на победу подопечных Луиса Энрике предлагается коэффициент 2,48, тогда как потенциальный успех Нидерландов оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.