Лига наций

Football.ua представляет вашему вниманию анонс товарищеского поединка между сборными Польши и Украины.

Перед заключительным рывком в группе Лиги наций сборная Украины в контрольном поединке померяется силами с национальной сборной Польши.

Польша – Украина

Вторник, 11 ноября, 21:45. Шленски, Хожув. Мануэль Шюттенгрубер (Австрия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина.

Предыдущий слот национальных команд тренерский штаб сборной Украины запомнит надолго. Футболисты Шахтера тогда вылетели из обоймы главной команды очень неожиданно и в последний момент. Из-за этого на скамейке запасных пришлось оказаться Александру Шовковскому, который входит в тренерский штаб Андрея Шевченко. Благо легенде киевского Динамо не пришлось выходить на футбольное поле, чему сам Александр был несказанно рад.

От товарищеского поединка против сборной Франции остались не самые лучшие воспоминания. Это был неприятный разгром, который сильно ударил по самолюбию и тренеров, и футболистов команды. После этого украинцы сумели собраться на матчи Лиги наций и показать конкурентоспособный футбол в поединках против Германии и Испании. И если в матче с немцами за очки зацепиться не удалось, то матч против Испании удалось выиграть. Конечно же, не без везения. Ведь Цыганков использовал единственный момент украинской сборной в атаке.

Тот опыт точно должен помочь тренерскому штабу сборной лучше подойти к предстоящим поединкам. В условиях пандемии большие вопросы вызывает вообще надобность такого турнира, как Лига наций, не говоря уже о товарищеских встречах. Тем не менее, Украине предстоит сыграть против Польши. Сейчас у «желто-синих» опять не обошлось без выбывших игроков из-за коронавируса. На этот раз эстафету подхватили футболисты Динамо. В последний момент стало известно, что и Денис Попов также заболел и не сможет помочь национальной команде. Центральный защитник киевлян никак не может дебютировать за сборную, постоянно мешают обстоятельства. Даже более молодой его партнер по обороне Забарный уже успел дебютировать. Ко всем заболевшим футболистам Динамо добавляем еще травмированных Кравца с Тымчиком. А в матче Динамо – Шахтер травму получил Виктор Корниенко, который также имел возможность дебютировать в составе национальной команды. Но теперь его дебют вынуждено откладывается.

На предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко сказал, что Украина будет играть максимально боевым составом, но при этом отметил, что у его команды нет основы и резерва. А потому стоит ожидать, что некоторые футболисты, которых мы привыкли видеть чаще остальных, могут оказаться в запасе. Скорее всего будет произведено максимально допустимое количество замен в игре, и игровую практику получит большое количество игроков.

У поляков же местные СМИ анонсировали, что точно к официальным встречам поберегут Роберта Левандовски. Есть и другие точечные потери.

Статистика противостояний

Всего игр: 7 (2 победы Польши, 2 ничьих, 3 победы Украины), забитые голы 7:8

На поле Польши: 3 игры (0 побед Польши, 2 ничьих, 1 победа Украины), забитые голы 3:5

На поле Украины: 4 игры (2 победы Польши, 0 ничьих, 2 победы Украины), забитые голы 4:3

Самый результативный матч: победа Украины 3:1 (2013), победа Польши 3:1 (2000)

Место в рейтинге сборных ФИФА:

Польша – 18

Украина – 23

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua