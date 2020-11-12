Лига наций

Немецкий специалист — об предстоящем поединке.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал свою оценку предстоящему поединку Лиги наций против Украины.

"Состав нашей команды зависит от того, есть ли травмы. Впереди у нас есть две игры и конечно ротация имеет значение. В отношении матчей с Украиной и Испанией мы постараемся не вносить столько изменений, но ротация и конкуренция сейчас является важным вопросом.

Понятно, что турнирное положение имеет важное значение. Что касается очков, конечно, всегда хочется выиграть — шансы все еще есть. Матч против Украины будет решающим. Если мы победим, то у нас будут хорошие шансы на успех.

Каждая выигранная нами игра хороша, полезна и это заставляет нас чувствовать себя хорошо, но то как была добыта эта победа, также имеет решающее значение. Я знаю, что в адрес сборной было много критики. В прошлом году мы выиграли семь матчей и проиграли только одну, а в этом году мы победили дважды и столько же раз сыграли вничью.

Мы также чувствуем, что настроение другое. Конечно, мы недовольны, когда пропускаем на последних минутах. Поэтому сегодня мы все глубоко вздохнули", — цитирует слова Лева allgemeine-zeitung.de.

Ранее о составе на поединок против немцев рассказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.