Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о поражении от Польши в контрольном поединке (0:2).

Сборная Украины потерпела поражение в товарищеском поединке с командой Польши, который прошел в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат во встрече с поляками и рассказал о подготовке к поединку против сборной Германии, который состоится 14 ноября.

"Я лично игрой команды очень доволен, в том числе и теми новичками, которые выходили. Структура была очень хорошая. По реализации — мы должны выжимать из моментов больше, чем сегодня. Это в будущем будет очень важным моментом".

"Посмотрим, кто как восстановится. Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация. Полетим в Германию, проведем там тренировку. Ближе к матчу будем определяться и найдем оптимальный состав", — заявил Шевченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Польша — Украина вы можете на Football.ua.