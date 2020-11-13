Лига наций

Вашему вниманию видео с комментариями наставника сборной Украины о ближайшем поединке в рамках Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины уже в скором времени проведет гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником подопечных Шевченко станет национальная команда Германии.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, видео которой вы можете посмотреть на нашем сайте. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Германия – Украина состоится завтра, 14 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.