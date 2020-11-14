Лига наций

Предлагаем вам анонс поединка Лиги наций.

Португалия сразится с Францией в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций.

Португалия — Франция

Суббота, 14 ноября. Эштадиу да Луж, Лиссабон. Главный арбитр встречи — Тобиас Штилер (Германия).

Португалия подходит к поединку на первом месте в квартете с десятью набранными баллами, обходя французов благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Подопечные Сантуша прошлый матч играли против Андорры и победили со счетом 7:0. Сложно представить какую информацию хотел получить тренерский штаб из этой игры, но настроение у португальцев явно должно быть хорошее.

Франция, в свою очередь, прошлый поединок проводила против Финляндии — подопечные Дешама умудрились уступить со счетом 0:2, однако статус игры товарищеский, поэтому результат не столь важен. Куда большей проблемой могло стать заболевание Бен Йеддера коронавирусом. Нападающий получил положительный тест, перед этим проведя 57 минут на поле.

Поединок имеет определяющее значение в плане борьбы за первую строчку группы. Португалия выглядит несколько предпочтительнее на данном отрезке сезона. Прошлый поединок между этими командами завершился ничьей со счетом 0:0. Наверное, в этот раз тоже не стоит ожидать открытую игру с обеих сторон.

Ожидаем, что судьбу поединка решит всего один мяч. Дидье Дешам должен будет определиться с атакующей линией, ведь Бен Йеддер будет недоступен, а у Килиана Мбаппе есть небольшое повреждение. Для Поль Погба данный поединок — шанс показать, что у него просто не идет игра в Манчестер Юнайтед.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Фекир, Ауар, Бен Йеддер