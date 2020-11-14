Лига наций

Football.ua представляет анонс поединка национальных сборных Германии и Украины в рамках Лиги наций.

Сборной Украины предстоит провести один из самых сложных поединков в этом календарном году. Выездной матч против сборной Германии в рамках Лиги Наций явно станет настоящим испытанием для команды Шевченко.

Германия – Украина

14 ноября, Суббота, 21:45. Центральный стадион, Лейпциг. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Украина и Футбол 1.

Совсем скоро мы узнаем, сумеет ли национальная сборная Украины оказать достойное сопротивление немецкой сборной. В былые времена у украинской национальной сборной была своего рода тенденция – всегда после того, как команда собралась, выдавать хороший первый матч, а второй проваливать. Но тенденции меняются. В прошлый раз мы начали с катастрофического результата во Франции. Игра с немцами была второй. Ее украинцы также проиграли, но с минимальным счетом. А третий матч против испанцев Украине удалось выиграть.

Сейчас в первом товарищеском матче против Польши Украина вновь проиграла, а с немцами вновь предстоит сыграть второй матч. В предыдущей игре немецкая сборная не выглядела монолитной слаженной командой, против которой у команд уровня Украины нет никаких шансов. Да, немцы регулярно создавали голевые моменты у ворот Георгия Бущана, но и в обороне позволяли многое своему сопернику.

Андрей Шевченко и его тренерский штаб усвоили предыдущие уроки и поняли, что играть за счет коротких передач и через контроль мяча мы можем только со сборными ниже уровнем или равным нам, но никак не с топ-сборными. Команды уровня Германии, Испании и прочих разбивают все надежды и мечты играть в короткий пас своим высоким прессингом большим количеством игроков, а потому предстоит искать варианты для длинных вертикальных передач и быстрых атак.

Очень важно, как в предстоящем матче наш форвард сможет цепляться за эти мячи и сумеет ли навязать достойную борьбу защитникам Бундестима. В предстоящем поединке крайне важно выигрывать много борьбы, особенно атакующим игрокам. И, конечно же, очень важен подбор во второй трети поля. Там немецкая сборная будет осуществлять максимальное давление на наших игроков. Есть надежда, что наше трио Зинченко-Малиновский-Степаненко не растеряются и смогут достойно выходить из этой ситуации.

Накануне матча официальный сайт УАФ сообщил о новых зараженных футболистах в сборной Украины: Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков. Сидорчук и Коваленко – не такие ощутимые потери для главной команды. Маловероятно, что эти футболисты вообще появились бы на поле в матче против Германии, разве что после выхода на замену. А вот потеря Ярмоленко и Цыганкова – это сильный удар по перспективам в будущем матче. И если со своим опытом и мастерством Марлос еще как-то может компенсировать потерю Ярмоленко на правом фланге, то в матче против Польши мы все наглядно увидели, насколько же сейчас велика разница между Цыганковым и Зубковым. Потеря лидера киевского Динамо выглядит невосполнимой накануне этого поединка. В день игры украинцы должны будут сдать еще один тест, очень сильно надеемся, что новых заболевших не будет.

Поражение от Польши все равно вселяет уверенность и надежду на хорошую игру и в матче против немцев. Если бы Ярмоленко и Цыганков не вылетели, то вполне можно было бы рискнуть и поставить на ничейный результат, но в новых обстоятельствах минимальная победа Германии выглядит вполне логичным исходом этой встречи.

Статистика противостояний

Всего игр: 7 (4 победы Германии, 3 ничьих, 0 побед Украины), забитые голы 14:6

На поле Германии: 3 матча (3 победы Германии, 0 ничьих, 0 побед Украины), забитые голы 8:1

На поле Украины: 4 матча (1 победа Германии, 3 ничьих, 0 побед Украины), забитые голы 6:5

Самый результативный матч: 3:3 (2011)

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua