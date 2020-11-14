Лига наций

Впервые на матче мужских национальных сборных под эгидой УЕФА работала бригада арбитров в составе одних женщин.

Поединок пятого тура Лиги наций дивизиона D между сборными Сан-Марино и Гибралтара, который завершился в нулевую ничью, обсуживала украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

На линиях ей помогали Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а обязанности четвертого арбитра выполняла Анастасия Романюк.

Данный матч стал историческим не только для Украины, но и для мирового футбола, поскольку впервые на поединке мужских национальных сборных работала судейская бригада, состоящая только из женщин.

При этом, Екатерина Монзуль — только вторая в истории женщина, судившая матч под эгидой УЕФА такого уровня в качестве главного арбитра. Первой стала француженка Стефани Фраппар, но в составе ее бригады были мужчины.

Стоит отметить, что в своем первом матче Лиги наций Монзуль отметилась удалением капитана сборной Сан-Марино, действия которого во время борьбы с соперником стали причиной прямой красной карточки.