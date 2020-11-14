Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A4, в котором сыграют Германия и Украина.

Сборная Украины приехала на гостевую игру против Германии в Лейпциг с не менее серьезными кадровыми потерями, чем это было перед первой игрой в Киеве.

В наибольшей степени коронавирус COVID-19 за этот месяц ударил по нашей обороне, где в матче против Германии впервые за долгое время сыграет пара центральных защитников не из одного клуба. При этом, тем атак будут призваны поддерживать Марлос и Зубков, с Яремчуком на острие. Одно лишь радует, что треугольник в центре поля злополучной пандемии разрушить не удалось.

Германия также претерпела изменений в стартовом составе, по сравнению с игрой месячной давности. В центре тройки защитников сыграет Кох, а фланги полузащиты образуют Гинтер и Макс. Основой опорной зоны немцев станет пара Горецка – Гюндоган, так как Киммих надолго выбыл из-за травмы. В атаке Йоахим Лев выпустил куда более серьезную тройку, нежели в Киеве — пара вингеров Баварии сопроводит футболиста Челси на острие.

Германия: Нойер — Зюле, Кох, Рюдигер — Гинтер, Горецка, Гюндоган, Макс — Гнабри, Вернер, Сане.

Запасные: Лено, Трапп, Удуокаи, Та, Нойхаус, Брандт, Амири, Вальдшмидт, Хенрикс, Штарк, Дауд.



Украина: Пятов — Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Марлос, Яремчук, Зубков.