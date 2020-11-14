Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Лиги наций между сборными Португалии и Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оставил на скамейке запасных основного нападающего команды Оливье Жиру. Вместо него в стартовом составе "трехцветных" в матче против Португалии выйдет Кингсли Коман. Главной звезды гостей Килиана Мбаппе не оказалось в заявке на поединок.

Португалия: Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Геррейру — Перейра, Карвальо — Фернандеш — Фелиш, Роналду, Б. Силва

Запасные: Лопеш, Р. Силва, Н. Семеду, Р. Семеду, Моутиньо, Паулиньо, Оливейра, Нету, Тринкан, Невеш, Мариу Руи, Жота

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте, Рабио — Гризманн — Мартиаль, Коман

Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Агилар, Жиру, Толиссо, Нхонзи, Сиссоко, Зума, Динь, Дюбуа, Тюрам

Матч Португалия — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.