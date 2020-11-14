На счету украинского форварда шесть голов в футболке "желто-синих".
Роман Яремчук, УАФ
14 ноября 2020, 23:18
Украинский нападающий Роман Яремчук стал автором гола в ворота национальной команды Германии в матче пятого тура элитного дивизиона Лиги наций.
Взятие ворот Мануэля Нойера стало для 24-летнего форварда шестым в футболке "желто-синих", что позволило ему подняться в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Украины и войти в топ-20.
Стоит отметить, что Яремчуку потребовалось 18 поединков, чтобы добиться такого результата.
Вашему вниманию топ-20 лучших бомбардиров в истории сборной Украины:
1. Андрей Шевченко — 48
2. Андрей Ярмоленко — 38
3. Евгений Коноплянка — 21
4. Сергей Ребров — 15
5. Олег Гусев — 13
6. Сергей Назаренко — 12
7. Евгений Селезнев — 11
8. Андрей Воробей — 9
8. Андрей Гусин — 9
10-14. Тимерлан Гусейнов — 8
10-14. Артем Кравец — 8
10-14. Артем Милевский — 8
10-14. Андрей Воронин — 8
10-14. Руслан Ротань — 8
15-16. Марко Девич — 7
15-16. Максим Калиниченко — 7
17-20. Виктор Леоненко — 6
17-20. Александр Алиев — 6
17-20. Руслан Малиновский — 6
17-20. Роман Яремчук — 6
Напомним, матч Германия — Украина начался сегодня, 14-го ноября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиям этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.