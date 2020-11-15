Лига наций

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Бельгия примет Англию на смоем поле в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций.

Бельгия — Англия

Воскресенье, 15 ноября. Ден Дриф Стедиум, Хеверле. Дени Маккели — главный арбитр встречи.

Сборная Бельгии лидирует в группе с девятью набранными баллами после четырех сыгранных поединков, опережая Англию и Данию на два балла. Чтобы подтвердить свое преимущество над остальными и практически гарантировать себе первое место, необходимо обыграть сборную Англии, отомстив тем самым за поражение ранее.

Сборная Англии, в свою очередь, идет на третьем месте с семью очками, уступая Дании по дополнительным показателям. Англичане провели товарищеский поединок перед игрой с Бельгией, разгромив Ирландию со счетом 3:0. Очень интересно, смогут ли подопечные Саутгейта показать свой атакующий потенциал, учитывая не лучшую результативность в предыдущих играх Лиги наций.

Бельгия же принимала на своем поле Швейцарию и добилась победы со счетом 2:1. Тренерский штаб не сможет рассчитывать на Эден Азара, но это не сравнится с кадровыми потерями англичан, которые вынуждены обходиться без Трента Александер-Арнольда, Маркуса Рашфорда и Гарри Магуайра.

Ожидаем, что команды покажут хорошие скорости в данном поединке, а победа достанется бельгийской сборной. Хочется увидеть забитые голы от обоих соперников. Ждем, что Гарет Саутгейт доверит место в стартовом составе Киран Триппьеру справа, а место в атакующем трио рядом с Кейном и Стерлингом достанется Маунту.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Салемакерс, Троссар, Азар — Алексндер-Арнольд, Уорд-Праус, Гомес, Рашфорд, Магуайр, Коади