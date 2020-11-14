Лига наций

Подопечные Андрея Шевченко начали поединок крайне удачно, но затем пропустили три мяча (1:3).

После первого противостояния с немцами в рамках текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА в Киеве, мнения по поводу игры команды Андрея Шевченко у каждого наблюдавшего за происходившим на поле были различными. Однако все фанаты сборной Украины сходились в одной позиции — хоть бы коронавирус COVID-19 обошел нас стороной перед ответной игрой в Лейпциге. Не обошел, не повезло, не уберегли — можно называть как угодно произошедшее накануне ноябрьского сбора и непосредственно по его ходу, но смысл был одинаков — в Германии мы вновь были вынуждены играть без целого ряда ключевых исполнителей.

Лишь одна удачная домашняя игра с Испанией отделяла нас в хронологическом промежутке от первого матча на НСК Олимпийский, но течение событий внутри нашей группы было настолько непредсказуемым, что именно в матче пятого тура мы могли как потерять все шансы на казавшийся невероятным в данных условиях выход из группы, так и стать главным претендентом на попадание в плей-офф, при не менее фантастическом стечении обстоятельств.

Нервное начало поединка в исполнении сборной Украины не стало удивлением, однако то, как команда Шевченко сумела сбросить с себя оковы напряжения — очень даже порадовало. Острые фланговые выпады в условиях трех защитников у соперников выглядели крайне эффектор, но, к сожалению, нашей сборной не удалось наладить регулярность в подобных действиях со своей стороны. Однако на 12-й минут все получилось прекрасно. Зубков в чужой штрафной до конца доборолся за отскок мяча, после чего удачный рикошет в сторону Яремчука позволил форварду моментально пробить в правый верхний угол.

Фантастический старт противостояния, если смотреть на предшествующие матчу события. Но добытый успех надо было еще суметь удержать. И вот с эти как раз и возникли серьезные проблемы. Грубая ошибка от Зинченко на чужой половине на 23-й минуте позволила Горецке моментально отправить в рейд по правому флангу атаки Сане, Лерой не встретил сопротивления со стороны обороны, после чего пробил на исполнение низом в дальний угол.

Германии, равно как и нам, удавалось успешно атаковать флангами, но при этом со стороны сборной Украины следовали также и ошибки при опеке соперников на подходе к своей штрафной. Коху дали слишком много времени на 33 минуте для исполнения заброса в правый фланг наших владений, после чего Горецка показал "эмблему Бундеслиги" в красивом прыжке за мячом, а вторым касанием перевел прострел во вратарскую, где прямиком в пустые ворота мог забегать Вернер.

Если оценить с холодной головой, то результат 2:1 не в нашу пользу на табло при отходе команд на перерыв был вполне справедливым счетом. Адекватная оценка происходящего на поле. Украина атаковала импульсивно, но именно из-за нервозности не сумела познать большего успеха в завершении. Оставалось лишь верить, что тренерский штаб Шевченко найдет методы для успокоения своих подопечных. Германия не показывала абсолютно уверенного футбола.

Во второй тайм мы тяжело входили на фоне неудачного окончания первой половины, однако попадание мяча в левую штангу при ударе Зинченко из полукруга у штрафной на 53-й минуте давало надежду на движение в положительном направлении. Такой настрой, к несчастью, сохранялся недолго — через десять минут Гюндоган рывок через центр поля оставил у себя за спиной всю нашу линию полузащиты, после чего отдал пас в правый фланг штрафной для Гинтера, который моментально прострелил под завершающий удар от Вернера.

Подопечные Йоахима Лева начали в привычном для себя стиле валять дурака в обороне после третьего забитого мяча, но отсутствие фарта в завершении атак не позволило украинцам рассчитывать на больше число забитых мячей. Как минимум, удар Мораеса и фирменная подкрутка Марлоса с правого фланга штрафной должны были достигать цели, но каркасы ворот по обе стороны от Нойера были против. Украина покидает арену в Лейпциге с чувством недосказанности в атаке, однако, согласитесь, нашей сборной пророчили более плохой сценарий на фоне всем известных проблем.

В последнем туре группового раунда Лиги наций УЕФА Германия отправится на выездной поединок против Испании, а сборная Украины сыграет в гостях у Швейцарии.— Украина 3:1Сане, 23, Вернер, 33, 64 — Яремчук, 12Нойер — Зюле, Кох, Рюдигер — Гинтер, Горецка, Гюндоган, Макс — Гнабри, Вернер (Брандт, 77), Сане (Вальдшмидт, 86).Пятов — Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь — Малиновский, Степаненко (Макаренко, 69), Зинченко (Харатин, 86) — Марлос, Яремчук (Мораес, 75), Зубков (Михайличенко, 74).Предупреждения: Рюдигер — Малиновский