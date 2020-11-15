Лига наций

Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке 5-го тура Лиги наций УЕФА.

Коллектив Андрея Шевченко своими последними матчами ставит фанатов в не самую удобную позицию для оценки происходящего на поле в очередной футбольный вечер. Сборная Украины в неравной схватке сражается с коронавирусом COVID-19, который уже второй международный сбор кряду лишает нашу команду доброй половины основы. Однако игра, даже в таких экстремальных условиях, все равно есть. А начали-то поединок как! Удар Яремчука на 12-й минуте никто не мог предсказать до стартового свистка, и немцы действительно находились в уязвимом шоковом состоянии в этот момент. Не хватило тонуса и опыта для развития маневра, так получается?

В любом случае, это был последний случай в рамках текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА, когда нашей сборной могла быть использована "отмазка" в виде COVID-19. Со Швейцарией этот фокус уже не прокатит — в Люцерне необходим будет исключительно результат, и не важно какой ценой он будет добыт. Мы уже точно не выйдем из группы, но все еще можем отправиться на понижение в классе.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе Ред Булл Арена (по 10-балльной шкале).

Украина

Андрей Пятов — 5,5. Минимальный объем прямых вызовов предоставили соперники Пятову в этом поединке. Лишь Горецка старался его подловить на своих коварных ударах из неожиданных позиций, но Андрей справился с ними в прагматично-эффективном стиле. Три пропущенных гола — вот этот момент бьет по голкиперу нашей сборной. При большем (чем 3) числе спасений ворот, оценка его действий устремилась бы вверх, однако присутствовали также моменты неуверенной игры (эпизод с перебросом от Вернера в первом тайме), на которые не получается закрыть глаза ввиду отсутствия достойной альтернативы.

Ефим Конопля — 5,5. Чертовски хорош был в этот вечер Филипп Макс, что сильно ударило по впечатлению от не такого уж и плохого поединка в исполнении правого защитника нашей сборной. Марлос не сразу понял опасность, исходящую от латераля оппонентов, поэтому в стартовом отрезке матча Ефиму пришлось справляться с агрессивно атаковавшим противником в одиночку. Удивительно, но даже при таком высоком расположении Макса, Конопле удавалось не только регулярно заходить на чужую половину поля, но и получать мяч в этой зоне. В сравнение с обычной его игрой в составе Десны матч против Германии точно сложно поставить — и соперник куда сложнее, и задачи были совершенно другими, но нельзя было сказать, что Конопля проседал под натиском одного из лучших игроков немецкой Бундеслиги на своей позиции.

Илья Забарный (5,0) — Николай Матвиенко (5,5). Пара центральных защитников в этом матче может быть обвинена лишь в том, что два из трех пропущенных голов имели завершающую стадию именно в их зоне ответственности. В остальных ситуациях игра от Забарного и Матвиенко была стабильно ровной, не без грехов, но и без серьезных оплошностей. Менее опытный футболист слегка проигрывал партнеру по позиции в частоте прямых контактов с соперником, но при этом более удачно подбирал позицию при блокировке ударов соперников. Николай получит оценку немного выше лишь по той причине, что в его действиях не было нервозности от слова "совсем".

Эдуард Соболь — 5,0. Левый защитник нашей сборной неуверенно начал игру для себя, чему следствием чуть не стала срезка мяча в створ ворот при одной из подач Макса с левого фланга. Затем, Соболь немного пришел в себя, активнее принимал участие в комбинациях уже на чужой половине, но старался сыграть слишком просто в той ситуации, когда можно было обострять смелее. Гинтер — не самый оптимальный вариант для правого латераля у Лева, однако напрячь эту потенциально проблемную зону немцев Эдуард в полной мере так и не смог.

Руслан Малиновский — 5,5. Полузащитник дал хороший объем работы в правом фланге полузащиты, но в связи с низкой активностью Зинченко был вынужден еще и восполнять объем работы партнера по команде. Малиновский не смог "клонировать" себя и расставить по обе стороны центральной зоны, поэтому общекомандный темп проседал в те моменты, когда Руслану приходилось преодолевать большие расстояния для поиска новых вариантов для атаки. Еще одним неприятным моментом стало отсутствие в его исполнении ударов по воротам — именно авантюры Малиновского несколько раз приносили успех нашей сборной в прошлом феноменальном сезоне, но в этом футбольном году игрок "повзрослел".

Тарас Степаненко — 5,5. Опорной зоне сборной Украины в этом матче было тяжело и далеко не всегда она с этой нагрузкой справлялась, о чем свидетельствует реакция самого Тараса при уходе на замену в конце тайма. На его неправильном выборе позиции основывалось второе и третье взятие наших ворот, поэтому в остальное время матча ему пришлось сглаживать фон от своих персональных ошибок.

Александр Зинченко — 4,0. Это уже после финального свистка мы получим информацию от Андрея Шевченко, что у полузащитника практически от самого старта матча имело место быть повреждение, которое сковывало его действия на футбольном поле. По ходу же самой игры мы видели "тяжеловатого" Зинченко, который лишь разводил мяч по обе стороны атаки.

И сложно в такой ситуации, с учетом обновленной информации, адекватно воспринимать игру Александра в этом поединке. Если травма действительно произошла в стартовой четверти часа, то отбегать в таких условиях в центре поля против немцев практически весь оставшийся поединок — вызывает, как минимум, уважение. Не было бы результативной ошибки во время первого забитого соперниками мяча — не было бы серьезных претензий. А так, в том эпизоде потерял концентрацию, при втором голе не побежал за Горецкой, в третьем — вовремя не сузил зону при рывке Гюндогана. Вот и насобиралось достаточно поводов для низкой оценки.

Марлос — 6,0. Марлос был Марлосом именно в тот момент, когда подкрутил в дальнюю штангу ворот Нойера с правого фланга чужой штрафной. В остальных ситуациях по ходу игры мы видели представителя Шахтера лишь в попытках (не всегда неудачных) зажать вместе с Коноплей прессингом Макса на нашей половине поля. Очевидно, что Ромеро Бонфим играл в матче против Германии только с оглядкой на тяжелую кадровую ситуацию. Как видится, поставленные перед ним задачи он сумел выполнить, но большего так и не предложил.

Роман Яремчук — 6,5. У форварда было два потенциально голевых момента в этой встрече, один из которых он сумел реализовать, а при простреле с левого фланга в середине второго тайма просто не успел к мячу. Немцы качественно отрезали Яремчука от остальных партнеров по команде, поэтому за матч он сумел совершить лишь 24 касания — наименьший показатель среди футболистов из стартовых составов обеих команд. Однако Романа точно нельзя было упрекнуть за отсутствие желания бороться, а делал он это достаточно агрессивно, по-спортивному, разумеется.

Александр Зубков — 6,5. Не первый сбор национальной команды Зубков привлекает внимание способностью и желанием цепляться за наиболее сложные мячи у чужих владений. В матче против Германии эти его старания обеспечили нашей команде лидерство в счете на табло уже к завершению первой четверти игрового часа. Александр сумел показать высокую активность в прессинге в дальнейшем по ходу поединка, заставляя того же Гинтера больше времени уделять обороне. При этом, работая от штрафной до штрафной, он позволял немцам особо рассчитывать на скоростные рывки в зону травмированного Зинченко.

Евгений Макаренко — 5,0. Посмотреть за выполнением опорным полузащитником своих непосредственных задач на футбольном поле не представлялось возможным по причине пассивности соперников в финальном отрезке противостояния. Макаренко заменил Степаненко, но объемы работы для этих игроков невозможно сопоставить, поэтому следует констатировать факт, что Евгений просто освежил позицию своим появлением.

Богдан Михайличенко — 5,0. Шевченко отправил представителя Андерлехта бороздить чужую половину поля, выпустив Михайличенко на замену в конце матча вместо Зубкова. Такой шаг тренерского штаба пытались предсказать некоторые аналитики еще при построении стартовых составов, однако сам Александр своей игрой показал, что не имеет конкуренции на своей позиции, как минимум, среди оставшихся в обойме футболистов. Михайличенко толком не успел ничем удивить в отведенное ему время и лишь поддерживал темп командного прессинга.

Жуниор Мораес — 6,0. Это был классный выход на замену от форварда Шахтера под конец непростого поединка. Для того, чтобы назвать эту замену Шевченко предельно эффективной не хватило доли везения в виде десятка сантиметров левее при дальнем ударе или же более удачного отскока. Мораес хорошо включился в игру, дав свежесть нашему прессингу в завершающей фазе противостояния. Весь матч в таком темпе он бы точно не провел — соперники бы не позволили, но отведенную четверть часа использовал сполна.

Игорь Харатин — игрок Ференцвароша в качестве замены для Зинченко напрашивался раньше, чем это решение тренерского штаба было воплощено в реальной жизни. Менее чем за десять минут до конца матча лишь редким футболистам с выхода на поле удается перевернуть ход встречи. И уж точно редки такие ситуации в контексте номинальных опорных полузащитников.



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