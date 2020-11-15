Лига наций

Главный тренер сборной Англии пообщался с журналистами накануне игры Лиги наций УЕФА против Бельгии.

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сборной Англии предстоит сыграть гостевой поединок против Бельгии, от исхода которого будет напрямую зависеть судьба последнего матча группового этапа для команды "трех львов". Наставник англичан Гарет Саутгейт на традиционном предматчевом интервью поделился с прессой ожиданиями от предстоящей игры, а его слова приводит BBC.

"Это фантастическая команда, — начал главный тренер, — и они доказывают это уже на протяжении значительного периода времени. Однако наша цель — быть лучшей командой в мире, поэтому мы должны затравить таких соперников".

"Нам удалось это сделать на Уэмбли (матч первого круга завершился победой Англии со счетом 2:1 — ред.), и мы тогда увидели насколько хорош соперник. Мы знаем, что для достижения подобных успехов необходимо быть уверенным в игре с мячом и без него".

"Я ожидаю аналогичной игры и в воскресенье, однако нам нечего бояться. Мы должный выходить на поле с позитивным мышлением. Мы знаем, что являемся серьезной угрозой для любого соперника, и у нас есть игроки, способные забить решающие голы. При этом, мы видим, что много пропускаем, но работам и над этим вопросом", — подвел итог наставник.

У Англии будут кадровые потери в предстоящей игре. Гарри Магуайр и Рис Джеймс отбывают дисквалификацию, в то время как Джо Гомес недавно перенес операцию на левом колене, Конор Коади покинул расположение команды после контакта с зараженным COVID-19, Трент Александер-Арнольд был травмирован, равно как и Джеймс Уорд-Праус и Маркус Рашфорд.

Наставник сборной Англии может только сожалеть об отсутствии данных футболистов: "Мы можем использовать любую тактическую схему, но на самом деле мы просто потеряли трех защитников на этому игру, поэтому, как бы мы это ни хотели, нам придется перестроиться".

Соперники англичан недосчитаются своего капитана Эдена Азара и вратаря Томаша Камински по причине заражения COVID-19, поэтому Саутгейт затронул проблему тестирования: "Нам приходится делать это (проходить тестирование на COVID-19) все время. Это кое-что да говорит, когда одно из самых больших удовольствий недели было слышать, что сегодня утром не было положительных тестов!".

Матч Бельгия — Англия состоится 15 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.