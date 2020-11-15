Лига наций

Football.ua представляет вашему вниманию анализ поединка между национальными сборными Германии и Украины в рамках Лиги Наций.

Сборная Украины проиграла в выездном матче Германии со счетом 1:3. Попробуем разобраться, почему так произошло, а также выделим позитивные моменты в игре нашей сборной.

Начнем с того, что единственной неожиданностью в составе Украины стало появление Ильи Забарного с первых минут. А неожиданным этот выход стал, поскольку все мы знаем, как Андрей Шевченко не любит "разлучать" Матвиенко и Кривцова. Но все же видимо функциональная готовность молодого динамовца склонила чашу весов тренерского штаба в его пользу.

Йоахим Лев же немного удивил появлением Роберта Коха в опорной зоне. Сам главный тренер немцев после поединка заявил, что это был осознанный шаг специально под сборную Украины, поскольку необходимо было усилить центральную ось и поставить рядом с Гюндоганом игрока, который будет нацелен исключительно на оборонительную работу.

С первых минут немцы ожидаемо пошли большими силам вперед и старались забить гол на старте поединка, но достаточно неожиданно пропустили гол в свои ворота. Немцы на то и немцы, что от своего сценария не отказались, и даже пропущенный гол никак не повлиял на их настрой.

Германия очень быстро развивала свои атаки, меняя фланги и вектор атакующих действий. Неразрешимой задачей для украинской сборной в этом матче в итоге стали фланговые прострелы и навесы. Хотя, если посмотреть статистику, то Украина выиграла 58% единоборств, а что касается верховой борьбы, то у украинцев показатель – 86% выигранных воздушных дуэлей.

Все это не вяжется под тезис, что фланговые навесы и прострелы стали залогом победы немцев. Но есть этому одно объяснение – общекомандная скорость Германии была на том уровне, которому Украина не могла противостоять в обороне. Если же наши защитники успевали навязать борьбу, то в большинстве ситуаций выигрывали ее, но успевали они не так уж и часто.

Один из лучших футболистов Германии в этот вечер Филипп Макс сделал 7 фланговых навесов. Большинство из них несли огромную угрозу воротам Украины.

Первый прострел Макса уже заставил понервничать украинских болельщиков, когда на дальней штанге Соболь выбивал мяч, попал себе же в ногу, а после мяч рикошетом ушел на угловой.

Скорость, которую предлагали немцы в атаке, не позволяла думать о позитивном результате в этом матче. Абсолютно были нормальными ситуации, когда футболисты немецкой сборной после своих фланговых навесов подбирали мяч на другом фланге атаки.

При этом фланговые атаки Германии не были однотипными, и украинцы не успевали не только на "первую линию", но и передачи в глубину тоже оказывались неразрешимой задачей.

Как не странно, но такая активность Макса не помогла ему поучаствовать в голевой атаке Германии. Но тут не вина защитника ПСВ, а скорее вопросы к его партнерам, которые не сумели должным образом распорядиться своими моментами.

Голы в ворота Пятова также стали следствием скорости! Первый гол – контратака, где Сане изумительно распорядился мячом. Идеально подработал себе мяч, сделал минимальное количество касаний и исполнил в дальний угол. А вот второй и третий голы только подтверждают, что скорость Германии была неподвластна Украине.

Сложная передача Коха на Горецку казалась авантюрной и из разряда тех, когда футболист не достает мяч, а потом показывает своему партнеру большой палец, благодаря за неплохую задумку.

Так думали все, в том числе и футболисты сборной Украины. А Горецка достал этот мяч и сумел прострелить вдоль линии ворот прямо на голову Вернеру.

Третий гол. Узкая позиция Соболя открыла пространство для подключения Гинтера во фланг.

После следует идеальное открывание игроков группы атаки под передачу. В момент паса Гнабри бежит на "первую линию", забирая за собой Забарного и Соболя, Конопля контролирует Сане на дальней, Матвиенко сопровождает Гюндогана, а Вернер на долю секунды останавливает свое движение и остается без опеки, туда и следует передача.

А теперь перейдем к позитиву. Да, украинцы не успевали в обороне, но при этом имели свои неплохие атаки. Теперь уже точно можно утверждать, что разбивать высокий прессинг даже топового соперника украинская сборная может, когда в составе есть Зинченко и Малиновский.

Абсолютно справедливо наш представитель Манчестер Сити получил свою порцию критики за те ошибки, которые допустил в этом матче. Но необходимо осознавать, что эти ошибки стали следствием его рискованных действий в центре поля. "Не привозят" те полузащитники, которые играют "на вынос". Зинченко же дорожил мячом и старался его сохранять. Александр один из лучших футболистов с украинским паспортом, кто умеет под прессингом найти хорошее решение для вертикальной передачи, которая не только разобьет этот прессинг, но и даст импульс быстрой атаке.

Находясь под давлением, Зинченко рискнул отдать передачу внешней стороной стопы между двумя немцами на ход Марлосу. Не исполни этот момент Александр, то могла быть очередная обрезка и опасный момент на ворота Пятова. Но в моменте на 15-й минуте Зинченко опять же с риском исполнил все идеально, что позволило Украине выскочить в невероятно острую атаку, которая вполне могла закончиться голом, распорядись получше мячом Марлос.

Очередная ситуация, где немцы пытаются вернуть себе мяч, применяя высокий прессинг, а Зинченко находит вариант с вертикальной передачей на Марлоса, разбивая этот прессинг.

Кстати, появление Марлоса в фазе перехода из обороны в атаку так низко – тоже не случайность.

Это был ход тренерского штаба, дабы легче преодолевать вторую треть поля. Начиная свои атаки, часто возникали ситуации, когда Конопля убегал высоко по флангу, а Марлос опускался ниже под передачи защитников.

Мы уже говорили о том, что Зинченко часто искал партнеров своими передачами, конструируя атаки Украины, то Малиновский привычно много пытался самостоятельно двигать мяч. Он наряду с Марлосом больше всего находился с мячом. На двоих они сделали больше половины обводок команды – 13. (Малиновский – 6, Марлос – 7). Всего футболисты украинской сборной сделали 20 обводок за игру и в этом компоненте имели гораздо более высокую эффективность, чем их соперник. (Успешные обводки Украины – 70%, успешные обводки Германии – 33%). Эти цифры только подтверждают, что немцы сумели переиграть украинцев именно за счет командных действий.

Редкий случай, когда xG отображает, то количество голов, которое в итоге и было забито.

Глядя на пройденный путь в Лиге Наций в группе А, уже сейчас можно делать выводы, что Украина осуществила своего рода трансформацию. Если раньше наша сборная против сильнейших сборных делала акцент исключительно на оборонительные действия и на быстрые контратаки с длинными вертикальными передачами, то сейчас уже Украина – команда, которая играет сама и дает играть другим. (Правда это работает только, когда в центре поля треугольник Малиновский-Зинченко-Степаненко). Хорошо это или плохо покажет будущий чемпионат Европы.

* Статистические данные Instat

Сергей Горбаченко, Football.ua