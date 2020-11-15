Лига наций

Капитан сборной Швейцарии высказался о ничьей в минувшем поединке с Испанией.

Сборная Швейцарии упустила победу над Испанией в рамках пятого тура Лиги наций (1:1), чем существенно усложнила себе задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе.

Теперь в заключительном матче с Украиной швейцарцам необходима только победа, однако Гранит Джака оптимистично настроен на данный поединок.

"Мы доставили испанцам проблемы. Все это видели. Определенно, данный матч стал одним из лучших в нашем исполнении. Мы знали, что Испания обладает огромным классом. Мы долго вели в счете, но, к сожалению, незадолго до финального свистка мы не справились и пропустили гол".

"Против сборной Испании мы выполнили нашу главную задачу — доказать, что мы способны заявить о себе в борьбе с элитной оппозицией и остаться в высшем дивизионе. Теперь нам необходимо доказать это снова в заключительном матче против сборной Украины", — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок последнего тура группового этапа Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.