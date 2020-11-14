Лига наций

Соперники сборной Украины по группе не смогли выявить сильнейшего в очном противостоянии.

В поединке пятого тура элитного дивизиона Лиги наций в противостоянии сошлись сборные Швейцарии и Испании.

Швейцарцы минимально лидировали в счете на протяжении практически всего матча, однако гола Фройлера на 26-й минуте оказалось недостаточно для того, чтобы сохранить победный результат.

Несмотря на то, что Серхио Рамос дважды не сумел реализовать пенальти в этом поединке, в преддверии финального свистка Морено сравнял счет и спас для сборной Испании ничью.

Таким образом, теперь сборная Швейцарии имеет отставание от Украины в турнирной таблице в три очка и обязана только побеждать в очном противостоянии, чтобы избежать вылета в более низший дивизион.

Швейцария — Испания 1:1

Голы: Фройлер, 26 — Жерар Морено, 89

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Шакири (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагич, 84), Эмболо (Мехмеди, 90).

Испания: Унаи Симон, Сержи Роберто, Пау Торрес, Регилон, Рамос, Фабиан Руис (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Мерино (Жерар Морено, 81).

Предупреждения: Эльведи, Эмболо, Фройлер.

Удаление: Эльведи, 79.