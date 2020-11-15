Лига наций

Из-за дисквалификаций и COVID-19 в составе швейцарцев осталось 20 футболистов.

Сборная Швейцарии упустила победу над Испанией в рамках пятого тура Лиги наций (1:1), чем существенно усложнила себе задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе турнира.

В заключительном матче группового этапа против сборной Украины швейцарцев устроит только победа, однако еще одной проблемой для них стали серьезные кадровые проблемы, имеющиеся также и в команде Андрея Шевченко.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из-за положительных тестов на коронавирус и полученных дисквалификаций в расположении сборной Швейцарии на данный момент находятся 20 футболистов.

Так, главный тренер будущего соперника "желто-синих" Владимир Петкович не сможет рассчитывать на Сильвана Видмера и Джордана Лотомба, у которых выявили COVID-19. Также из-за дисквалификаций против Украины не сыграют Нико Элведи и Ремо Фройлер.

Если тренерский штаб Петковича оперативно не вызовет в расположение сборной Швейцарии новых футболистов, то к предстоящему поединку против Украины будут готовиться 20 игроков, среди которых числятся три голкипера.

Нынешний состав Швейцарии перед матчем со сборной Украины:

Вратари: Ян Зоммер (Боруссия М), Ивон Мвого (РБ Лейпциг), Давид фон Балльмос (Янг Бойз).

Защитники: Мануэль Аканжи (Боруссия Д), Лорис Бенито (Бордо, Франция), Эрай Кюмарт (Базель), Бечири Омерагич (Цюрих), Рикардо Родригес (Торино), Фабиан Шер (Ньюкасл).

Полузащитники: Эдимилсон Фернандес (Майнц), Марио Гавранович (Динамо Загреб), Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен (оба — Вольфсбург), Джердан Шакири (Ливерпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Гранит Джака (Арсенал), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба — Айнтрахт).

Нападающие: Харис Сеферович (Бенфика), Брель Эмболо (Боруссия М).