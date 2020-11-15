Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сыграют Нидерланды и Босния и Герцеговина.

Борьба за выход в плей-офф Лиги наций УЕФА в группе А1 достигла своего апогея. У сборной Нидерландов нет права на ошибку в домашней игре против Боснии и Герцеговины, хотя именно на матч против данного соперника пришлась одна из потерь очков "оранжевых" в этом розыгрыше.

С первых минут тренерский штаб Франка де Бура решил задействовать в стартовом составе полузащитника Дэви Клаасена, а также центрального защитника Стефана де Врея, который вместе с Дэйли Блиндом составит пару в центре обороны Нидерландов, в условиях отсутствия Вирджила ван Дейка.

После безголевой домашней ничьи с "оранжевыми", Босния сохранила не так уж и много футболистов в своем стартовом составе. Обновились фланги обороны, где наконец-то сможет сыграть полноценный матч ранее травмированный Сеяд Колашинац. Также заметны изменения и в тройке атаки, в которой лишь Гояк принимал участие в игре месячной давности. А центральная линия у боснийцев от матча к матчу изменений не притерпевает.

Нидерланды: Крул — Думфрис, де Врей, Блинд, Вейндал — Клаассен, Вейналдум, Ф. де Йонг — Бергхейс, Л. де Йонг, Депай.

Запасные: Бизот, Дроммел, Хатебур, Велтман, Ботман, ван Анхольт, Бабель, Промес, Гравенберх, Стенгс, Мален, ван де Беек.



Босния и Герцеговина: Шехич — Ципетич, Хаджикадунич, Саничанин, Колашинац — Симирот, Пьянич, Крунич — Вишча, Ходжич, Гояк.