Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сыграют Нидерланды и Босния и Герцеговина.
Дэви Клаассен (справа) противостоит Эдену Азару (слева), Getty Images
15 ноября 2020, 17:51
Борьба за выход в плей-офф Лиги наций УЕФА в группе А1 достигла своего апогея. У сборной Нидерландов нет права на ошибку в домашней игре против Боснии и Герцеговины, хотя именно на матч против данного соперника пришлась одна из потерь очков "оранжевых" в этом розыгрыше.
С первых минут тренерский штаб Франка де Бура решил задействовать в стартовом составе полузащитника Дэви Клаасена, а также центрального защитника Стефана де Врея, который вместе с Дэйли Блиндом составит пару в центре обороны Нидерландов, в условиях отсутствия Вирджила ван Дейка.
После безголевой домашней ничьи с "оранжевыми", Босния сохранила не так уж и много футболистов в своем стартовом составе. Обновились фланги обороны, где наконец-то сможет сыграть полноценный матч ранее травмированный Сеяд Колашинац. Также заметны изменения и в тройке атаки, в которой лишь Гояк принимал участие в игре месячной давности. А центральная линия у боснийцев от матча к матчу изменений не притерпевает.
Нидерланды: Крул — Думфрис, де Врей, Блинд, Вейндал — Клаассен, Вейналдум, Ф. де Йонг — Бергхейс, Л. де Йонг, Депай.
Запасные: Бизот, Дроммел, Хатебур, Велтман, Ботман, ван Анхольт, Бабель, Промес, Гравенберх, Стенгс, Мален, ван де Беек.
Запасные: Адилович, Пирич, Кадушич, Тодорович, Татар, Превляк, Данилович, Рахманович, Ковачевич, Хаджич, Лончар, Злькич.
Босния и Герцеговина: Шехич — Ципетич, Хаджикадунич, Саничанин, Колашинац — Симирот, Пьянич, Крунич — Вишча, Ходжич, Гояк.
Матч Нидерланды — Босния и Герцеговина начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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