Лига наций

Команда Гюнеша нанесла первое поражение россиянам в текущем розыгрыше Лиги наций.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги наций дивизиона B сборная Турции сошлась в противостоянии с Россией, которая на тот момент не знала поражений в текущем розыгрыше турнира.

Уже на 11-й минуте Денис Черышев вывел россиян вперед, однако спустя небольшой промежуток времени Андрей Семенов решил помочь команде соперника и заработал прямую красную карточку за фол последней надежды.

Оставшись в меньшинстве, подопечные Станислава Черчесова пропустили два мяча за шесть минут, а уже после перерыва Дженк Тосун реализовал пенальти на 52-й минуте и увеличил преимущество сборной Турции в счете. Несмотря на то, что Далеру Кузяеву довольно быстро удалось отыграть один мяч, этого оказалось недостаточно сборной России для того, чтобы избежать поражения.

Таким образом, уже сегодня Венгрия может возглавить турнирную таблицу вместо россиян, если на своем поле ей удастся одолеть сборную Сербии, которая набрала всего два очка в четырех турах Лиги наций и занимает последнюю строчку.

Турция — Россия 3:2

Голы: Черышев, 11, Кузяев, 57 — Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (пен)

Турция: Гюнок — Челик (Кабак, 64), Демирал, Айхан, Эркин — Ундер (Тюрюч, 64), Туфан (Текдемир, 86), Чалханоглу (Языджи, 86), Йокушлу, Караман — Тосун (Кахведжи, 80).

Россия: Гильерме — Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков — Кузяев (Миранчук, 70), Оздоев, Зобнин (Фомин, 79) — Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70), Черышев (Караваев, 37).

Предупреждения: Демирал, Тосун, Ундер — Зобнин, Джикия, Кудряшов, Фомин.

Удаление: Семенов, 24.