Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сыграют Италия и Польша.

В несколько экспериментальном составе сыграет один из ключевых матчей текущего розыгрыша Лини наций УЕФА сборная Италии. "Скуадра Адзурра" имела проблемы в центре обороны, где с первых минут матча против Польши травмированного Бонуччи заменил юный Бастони, для которого это будет всего второй матч за национальную сборную. Отметить стоит также появление в старте Мануэля Локателли и выход Федерико Бернардески в правом фланге атакующего звена.

У Польши наблюдаем выход полностью отличного от того, что был в матче против Украины (2:0), состава, на острие которого вернулся Роберт Левандовски.

Италия: Доннарумма — Флоренци, Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Бернардески, Белотти, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Краньо, Калабрия, Пессина, Романьоли, Окака, Берарди, Тонали, Сориано, Феррари, Эль Шаарави, Ди Лоренцо.



Польша: Щесны — Берешински, Глик, Беднарек, Реца — Крыховяк, Модер — Шимански, Линетти, Южвяк — Левандовски.