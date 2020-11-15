Лига наций

Команда Франка де Бура впервые в 2020-м году забили более одного мяча за игру (3:1).

С матча в Амстердаме торжественно начинался пятый игровой день для квартета 1 дивизиона А Лиги наций УЕФА. Сборная Нидерландов успела допустить достаточно ошибок по ходу предыдущих встреч, поэтому не имела права на очередную потерю очков, если, конечно, перед Франком де Буром и его подопечными стояла задача о проходе в следующий раунд состязаний.

Да и первая игра в гостях у Боснии и Герцеговины (0:0) в исполнении "оранжевых" была слишком посредственной, что позволило местной прессе в очередной раз катком пройтись по наследнику Рональда Кумана на посту главного тренера национальной сборной Нидерландов. Проблемой для хозяев в этом матче было то, что для соперников именно очное противостояние в Амстердаме могло подарить надежду на выживание в "элитном" раунде.

В первом тайме отчетной встрече хозяева поля сумели подчистую забрать мяч под свой контроль, после чего легко обеспечили себе преимущество по счету на табло. Уже на третьей минуте курьезный дебютный мяч мог получиться у левого защитника "оранжевых" Вейндала, подача с левого фланга срезалась в дальнюю штангу. Игроки обороны Боснии просто не смогли организовать даже простой передачи опекаемых соперников между собой, поэтому в обоих голевых эпизодах первого тайма Нидерланды забивали в "тренировочном режиме".

Простая смена флангов в позиционной атаке позволяла подопечным де Бура растянуть оборону соперников достаточным для рывка в освободившееся пространство Вейналдума образом, поэтому на 6-й и 13-й минутах полузащитнику английского Ливерпуля никто не мог помешать расстреливать фактически пустые ворота. Нидерландцы могли и третий гол себе обеспечить уже до перерыва, но чистое взятие ворот со стороны де Йонга, при аналогичной комбинации с широким розыгрышем мяча, ошибочно аннулировал боковой арбитр поднятым флажком. VAR не было на матче, поэтому восстановить репутацию французской бригады арбитром никто уже не мог.

Начало второй половины поединка мало чем отличалось от сыгранного промежутка времени до этого. Нидерланды несколько раз размяли голкипера Шехича ударами из перспективных положений внутри чужой штрафной, после чего сняли все вопросы о победителе противостояния. Очередной розыгрыш ширины непосредственно в чужих владениях завершился ударом по пустым воротам от Депая, после прострела с правого фланга от Думфриса.

За 35 минут до конца основного времени оставалось только искать романтику борьбы там, где ее и близко не наблюдалась. Босния выдала неплохой отрезок вблизи к исходу полного часа игры, но так и не смогла возыметь большего, чем один забитый мяч Превляка, которому повезло отыскать место между зазевавшимися при простреле с правого фланга от Вишчи центральными защитниками. Игра еще пару раз взорвалась опасными ударами с обеих сторон, после чего была завершена троекратным свистком арбитра. Босния и Герцеговина вылетела в дивизион B, а вот коллективу де Бура можно со спокойной душой посмотреть начинающийся в скором времени матч Италии и Польши.

В последнем туре на групповом этапе Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов сыграет на выезде против Польши, а Босния и Герцеговина попытается защитить стартовую ничью этого цикла (1:1), добытую в гостевом матче против Италии, но уже на родных полях.— Босния и Герцеговина 3:1Вейналдум, 6, 13, Депай, 55 — Превляк, 63Крул — Думфрис (Хатебур, 64), де Врей, Блинд, Вейндал (ван Анхолт, 79) — Клаассен, Вейналдум (ван де Беек, 65), Ф. де Йонг — Бергхейс (Стенгс, 89), Л. де Йонг, Депай (Промес, 79).Шехич — Ципетич, Хаджикадунич, Саничанин, Колашинац — Симирот, Пьянич (Зилькич, 89), Крунич (Рахманович, 78) — Вишча (Татар, 78), Ходжич (Превляк, 60), Гояк (Данилович, 60).Предупреждения: Клаассен — Тодорович, Саничанин.