Лига наций

Состав "желто-синих" пополнился тремя футболистами молодежной команды Украины.

Накануне заключительного поединка группового этапа Лиги наций против Швейцарии, по итогам которого определится вылетевшая из элитного дивизиона команда, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил пополнить состав тремя футболистами ввиду существующих кадровых проблем.

Как сообщает официальный сайт УАФ, дебютный вызов в национальную команду страны получили полузащитники Днепра-1 Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков.

Все вышеперечисленные футболисты защищают цвета молодежной сборной Украины, а теперь они присоединятся к стану главной команды страны. В случае негативных тестов на коронавирус, новички прилетят в Цюрих в понедельник, 16 ноября, вечером, где начнут подготовку к предстоящему матчу со швейцарцами.

Напомним, поединок заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.