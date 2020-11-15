Лига наций

Характер проблемы, возникшей у игрока Динамо, не уточняется.

Полузащитник киевского Динамо Беньями Вербич оказался вне заявки сборной Словении на поединок пятого тура группового этапа Лиги наций дивизиона C против Косово.

Как сообщает официальный сайт Словенской ассоциации футбола, у 26-летнего футболиста возникли определенные проблемы со здоровьем, однако степень их серьезности не уточняется.

Учитывая, что тот же Джон Горенц-Станкович покинул расположение сборной Словении по состоянию здоровья, чего не сказано про Вербича, то появления игрока Динамо в заключительном поединке с Грецией вполне можно ожидать.